Алексей Миллер и Александр Дюков – среди кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга

Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер и президент РФС Александр Дюков могут стать кандидатами на пост губернатора Санкт-Петербурга в случае отставки действующего главы региона Александра Беглова.

По информации «Интересанта», Беглов может стать госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии, заменив на этом посту Григория Рапоту.

Миллер возглавляет «Газпром» с 2001 года. В феврале 2016 года стало известно о продлении его контракта еще на пять лет.

Дюков в 2016 году стал президентом «Газпром нефти», а с февраля 2019 года возглавляет Российский футбольный союз.