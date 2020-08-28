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28 августа 19:43

Алексей Миллер и Александр Дюков – среди кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга

Нынешний губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов может быть переведен на должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии.

Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер и президент РФС Александр Дюков могут стать кандидатами на пост губернатора Санкт-Петербурга в случае отставки действующего главы региона Александра Беглова.

По информации «Интересанта», Беглов может стать госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии, заменив на этом посту Григория Рапоту.

Миллер возглавляет «Газпром» с 2001 года. В феврале 2016 года стало известно о продлении его контракта еще на пять лет.

Дюков в 2016 году стал президентом «Газпром нефти», а с февраля 2019 года возглавляет Российский футбольный союз.

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