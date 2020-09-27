Менди – о подписании контракта с «Реалом»: Честно говоря, я боялся

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди рассказал о своих чувствах после перехода в испанский клуб.

«Честно говоря, я боялся, потому что в этом клубе очень тяжело выиграть конкуренцию. Впрочем, мне удалось быстро адаптироваться и добиться успеха.

Не думаю, что я усадил на лавку Марсело. У нас хорошие отношения. Он дает мне советы каждый день», – цитирует француза Marca со ссылкой на Telefoot.

В минувшем сезоне 25-летний защитник, выступающий на левом фланге, провел 34 матча, забил один гол и отдал четыре голевых паса.