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30 сентября 18:37
автор: Виктор Шарафудинов

Рахимова проиграла Саккари во втором круге «Ролан Гаррос»

Матч продлился 1 час и 44 минуты.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции российская теннисистка Камилла Рахимова, занимающая 182-е место в рейтинге WTA, уступила 24-й ракетке мира гречанке Марии Саккари – 6:7 (0:7), 2:6.

Рахимиова ни разу не подала на вылет, допустила четыре двойных ошибки и выиграла два брейк-пойнта из семи.

У Саккари три эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.

В третьем круге греческая теннисистка сыграет с победителем матча Кори Грауфф (США) и Мартины Тревизан (Италия).

источник: «Советский спорт»
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