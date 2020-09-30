Рахимова проиграла Саккари во втором круге «Ролан Гаррос»

Во втором круге Открытого чемпионата Франции российская теннисистка Камилла Рахимова, занимающая 182-е место в рейтинге WTA, уступила 24-й ракетке мира гречанке Марии Саккари – 6:7 (0:7), 2:6.

Рахимиова ни разу не подала на вылет, допустила четыре двойных ошибки и выиграла два брейк-пойнта из семи.

У Саккари три эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.

В третьем круге греческая теннисистка сыграет с победителем матча Кори Грауфф (США) и Мартины Тревизан (Италия).