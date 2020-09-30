Бэйл пропустит октябрьские матчи сборной Уэльса из-за травмы колена

Телерадиокомпания BBC сообщает, что нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл пропустит три октябрьских матча сборной Уэльса.

19 сентября «Реал» отдал 31-летнего валлийца в аренду лондонскому клубу до конца нынешнего сезона. После возвращения в «Тоттенхэм» Бэйл травмировал колено и пока не сыграл ни одного матча за команду Жозе Моуринью.

«К сожалению, после нашего последнего сбора Гарет не тренировался, – заявил главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз. – Он только начал выходить на газон в последние несколько дней. Мы разговаривали с Гаретом, с медицинским штабом «Тоттенхэма», и он не готов к предстоящему сбору».

8 октября валлийцы проведут товарищеский матч против сборной Англии. 11 октября и 14 октября в рамках турнира Лиги наций УЕФА состоятся встречи Ирландия – Уэльс и Болгария – Уэльс.