Яндиев выпущен из изолятора

Адам Яндиев, обвиняемый в избиении бойца Сергея Харитонова, выпущен из изолятора временного содержания.

- Я сейчас только что был освобожден из ИВС. Позже я прокомментирую все, что произошло между мной и Харитоновым, - цитирует Яндиева ТАСС.

Ранее Александр Кравцов, адвокат Харитонова, заявил, что обратится к генеральному прокурору с просьбой взять на контроль дело о драке с Яндиевым.

Напомним, что 13 ноября Яндиев и Харитонов подрались в «Лужниках». У 40-летнего Харитонова диагностировали сотрясение мозга, рассечение, а также переломы носа и орбитальной кости.