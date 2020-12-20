Моуринью – о поражении от «Лестера»: Мы вышли на матч не с тем настроением

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался после матча с «Лестером» (0:2) в 14-м туре АПЛ.

«Мы вышли на матч не с тем настроением, плохо прессинговали соперника. Конечно, я недоволен. Через 20 минут «Тоттенхэм» включился в игру, доминировал над соперником, но потом случился этот пенальти, не вытекающий из логики игры.

Впрочем, нас это не остановило. Мы пытались изменить ситуацию. Да, случился гол Тоби, но больше я не могу вспомнить ничего особенного в исполнении «Лестера». Был только Шмейхеля. С другой стороны, мы не нанесли 15 ударов по воротам», – цитирует португальца ВВС.

Таким образом, «Лестер» набрал 30 очков и продолжает занимать второе место в таблице. У столичного клуба – 25 очков и четвертая позиция.

27 декабря «Тоттенхэм» сыграет на выезде против «Вулверхэмптона», а подопечные Брендана Роджерса днем ранее встретятся с «Манчестер Юнайтед».