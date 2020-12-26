Глава Bellator – о реванше Немков – Бейдер: Все решится в ближайшее время

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков может провести еще один поединок против американца Райана Бейдера. Об этом заявил глава лиги Скотт Кокер.

«Вообще, Бейдер собирался вернуться в тяжелый дивизион и провести защиту титула, однако, недавно он сообщил мне, что хочет провести еще один бой с Немковым. Не знаю, состоится ли реванш, но мы договорились о встрече. Думаю, все решится в ближайшее время», – цитирует функционера MMAJunkie.

Добавим, что за всю карьеру в ММА Немков выиграл 12 боев и проиграл два раза. У Бейдера – 27 побед, шесть поражений и один поединок, признанный несостоявшимся.