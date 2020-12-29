Российских болельщиков признали главными спортивными героями 2020 года

«Какое спортивное событие запало вам в душу в этом году? Кто стал вашим героем? За кого вы болели? Для меня, несомненно, героем стал каждый из вас. Потому что спорт в этом году объединил нас еще больше. И я от лица нашей команды PIN-UP.RU хочу сказать спасибо всем, кто, несмотря ни на что, продолжал поддерживать спортсменов и болеть за любимые команды. Вы – настоящие герои этого спортивного года!», – написала в своих соцсетях Мария Командная.

Известную телеведущую и спортивного журналиста поддержал Артём Дзюба, разместивший у себя в Инстаграме также пост поддержки всем российским болельщикам.

«Болельщики - неотъемлемая часть спорта. 2020-й стал серьёзным испытанием для нас всех. От лица команды PIN-UP.RU хочу поблагодарить всех тех, кто верил и переживал за нас. Вы – настоящие герои уходящего года. Спасибо!», – сообщил Артём Дзюба.

Амбасcадор PIN-UP.RU Владимир Минеев также разместил у себя слова благодарности всем фанатам. «Умение держать удар – главный залог побед. И российские болельщики в этом году доказали, что никакой коронавирус не помешает им поддерживать любимых спортсменов. От нашей команды PIN-UP.RU благодарю всех, кто оставался с отечественными спортсменами в этих непростых условиях!» - написал на своей странице известный российский боец смешанных единоборств.