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Российских болельщиков признали главными спортивными героями 2020 года
29 декабря 13:28

Российских болельщиков признали главными спортивными героями 2020 года

Команда PIN-UP.RU и её амбассадоры выбрали главного спортивного героя 2020 года. Артём Дзюба, Мария Командная и Владимир Минеев единогласным решением признали российских болельщиков самыми достойными этого почётного звания.

«Какое спортивное событие запало вам в душу в этом году? Кто стал вашим героем? За кого вы болели? Для меня, несомненно, героем стал каждый из вас. Потому что спорт в этом году объединил нас еще больше. И я от лица нашей команды PIN-UP.RU хочу сказать спасибо всем, кто, несмотря ни на что, продолжал поддерживать спортсменов и болеть за любимые команды. Вы настоящие герои этого спортивного года!», написала в своих соцсетях Мария Командная.

Известную телеведущую и спортивного журналиста поддержал Артём Дзюба, разместивший у себя в Инстаграме также пост поддержки всем российским болельщикам.

«Болельщики - неотъемлемая часть спорта. 2020-й стал серьёзным испытанием для нас всех. От лица команды PIN-UP.RU хочу поблагодарить всех тех, кто верил и переживал за нас. Вы – настоящие герои уходящего года. Спасибо!», сообщил Артём Дзюба.

Амбасcадор PIN-UP.RU Владимир Минеев также разместил у себя слова благодарности всем фанатам. «Умение держать удар – главный залог побед. И российские болельщики в этом году доказали, что никакой коронавирус не помешает им поддерживать любимых спортсменов. От нашей команды PIN-UP.RU благодарю всех, кто оставался с отечественными спортсменами в этих непростых условиях!» - написал на своей странице известный российский боец смешанных единоборств.

источник: «Советский спорт»
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