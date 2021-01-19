«Лига Ставок» поддерживает народ Белоруссии

В федерации отметили, что рассмотрят статус Латвии как одного из организаторов предстоящего чемпионата и изучат возможность провести первенство только в этой стране.

«Лига Ставок» – официальный партнёр чемпионата мира по хоккею 2021 года всецело разделяет чувства народа Белоруссии и любителей хоккея, которые так ждали этот знаменательный турнир у себя в гостях. В знак своей поддержки «Лига Ставок» будет разыгрывать и дарить билеты болельщикам и российской, и белорусской команд на матчи их сборных на турнире 2021 года. Вместе, чтобы побеждать!

«Спорт – это гордость и пример для миллионов мальчишек и девчонок по всему миру, он должен быть вне политических манипуляций», – заявил «Плеймейкеру» Юрий Красовский, президент БК «Лига Ставок».