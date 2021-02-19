Полезные подарки на 23 февраля

Этот гаджет является верным помощником не только во время занятий спортом, но и в обычной жизни. Перечислим некоторые его преимущества: подсчет количества шагов, замер активности и сна, измерение пульса, уведомление о звонках и смс и масса других фишек, которые каждый может настроить под себя. Умные часы – больше, чем время. Хорошим вариантом для подарка станут HUAWEI WATCH GT 2 Pro. Они точно не подведут в ответственный момент, так как могут работать 2 недели без подзарядки.

Этот подарок подойдет тем, кто давно хотел, но никак не мог взять себя в руки и заняться спортом. Или же тому, чей абонемент скоро закончится. А если вы не уверены, что ваш мужчина будет посещать фитнес-клуб, то можно предложить пробное занятие с тренером или сертификат на месяц. Либо поддержите его и возьмите абонемент на двоих. Так вы сможете помогать друг другу в этом нелегком начинании.

Сегодня существует множество источников информации, в том числе касающихся спорта. Но в этом деле нужен системный подход, чтобы быстрее достичь поставленных целей. Поэтому для занятий дома или в спортзале можно подарить подписку на курс тренировок или марафон, который будет мотивировать заниматься вместе с командой единомышленников. Это может служить как отдельным подарком, так и отличным дополнением к основному.

Умные весы

А вы уже слышали о таких? Они могут показывать не только вес, но и определять долю жировой, мышечной, костной тканей и содержание воды. В зависимости от выбранного устройства, они могут давать еще больше информации о вашем организме и даже советовать методы улучшения состояния тела. А синхронизация со смартфоном позволит сохранять данные каждого взвешивания автоматически. Поэтому такой девайс станет незаменимым помощником в процессе работы над телом и замечательным подарком на праздник.

Фитнес-аксессуары

У вашего мужчины нет времени ходить в спортзал или он часто в разъездах? Тогда на помощь могут прийти небольшие аксессуары, которые сделают занятие спортом продуктивнее и не займут много места. Это могут быть эспандеры, гантели, скакалки, эластичные резинки, утяжелители или ручные массажеры.

Уверены, что еще есть масса полезных вещей для каждого мужчины, о которых можете знать только вы. Всегда помните об индивидуальности и старайтесь делать подарки, которые станут полезным и нужным дополнением в жизни, а не останутся лежать в шкафу.