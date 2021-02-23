Андрей Корешков: Родригес — универсал, который доставляет проблемы

Российский боец смешанных единоборств Корешков, выступающий в Bellator, поделился ожиданиями от поединка с бразильским бойцом MMA Адриано Родригесом.

Бой Корешков — Родригес начнется в 21:00 по московскому времени.

— Сейчас рано, чтобы переживать перед боем. Ещё вчера видел соперника, но у него были небольшие проблемы с весогонкой. Родригес представитель ударного стиля, у него крепкая голова, неуступчивый. Пытается бороться в стойке и на земле. Он универсал, который доставляет проблемы, — передает слова Корешкова «Чемпионат».

Добавим, что российский боец полусредней весовой категории провел 26 поединков, в которых 22 раза оказался сильнее своих оппонентов, 4 раза он проиграл. Бразилец одержал 17 побед и потерпел пять поражений в 22-х боях.