ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Англия - Премьер-лига 23:00 Эвертон 0 Саутгемптон 0 П1 2.03 Х 3.70 П2 3.80
Испания - Примера 23:00 Реал Мадрид 0 Реал Сосьедад 0 П1 2.03 Х 3.60 П2 3.90
01 марта 12:38
автор: Артем Спиридонов

Сергей Гимаев: Капризов поехал в НХЛ уже состоявшимся игроком

14 января 2021 года воспитанник новокузнецкого хоккея дебютировал за океаном в составе «Миннестоы Уайлд».

Экс-защитник команд КХЛ Сергей Гимаев оценил шансы 23-летнего Кирилла Капризова на получение «Колдер Трофи», приз лучшему новичку сезона в НХЛ.

— Почему нет? Капризов поехал туда уже состоявшимся игроком, олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Гагарина. Человек выиграл вне НХЛ практически все, поэтому его успех абсолютно неудивителен, — цитирует Гимаева Sport24.

Стоит добавить, что в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ новичок «Миннесоты» набрал в 18-и матчах 17 очков (6+11).

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Куньлунь Ред Стар" надеется, что будет играть в ПекинеИлья Авербух отметил божественное выступление ВалиевойКамила Валиева выиграла короткую программу в рамках финала Кубка России по фигурному катаниюТуктамышева объяснила свои фото с обнаженкойФигуристка Туктамышева снялась обнаженной для мужского журналаТуктамышева рассказала о своих вкусах на мужчин
Туктамышева едет на ЧМ-2021, Плющенко остается кусать локти
В воскресенье на столичной арене «Мегаспорт» фигуристы в рамках финального этапа Кубка страны исполнили произвольную программу, по итогам которой сформировался состав участников ЧМ-2021 в Стокгольме.
Екатерина Боброва: С Исинбаевой после «Ледникового периода» пока не общались
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва в эксклюзивном интервью "Плеймейкеру" рассказала о дебюте в "Ледниковом периоде", дала прогноз на Игры-2022 в Пекине и анонсировала феерическое шоу, которое превзойдет все предыдущие.
Не тот Промес. Квинси смазал дебют в «Спартаке»-2021
Красно-белые проиграли дома «Рубину» (0:2) в первом после возвращения в Москву матче Квинси Промеса.
«Лезвие треснуло», «Как «Крик» Мунка». Алиев, Игнатов и Кондратюк — о неудаче на Кубке России
Сенсационным победителем финала Кубка России в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко, а считавшиеся фаворитами Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Марк Кондратюк остались без путевок на мартовский чемпионат мира.
«Лисакович забил классный гол, но где был левый защитник ЦСКА?» Гуренко — о дерби
Известный в прошлом футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился с "Плеймейкером" мнением о победе красно-зеленых над армейцами в матче 20-го тура РПЛ (2:0).
ЦСКА и «Ак Барс» потолка зарплат не заметили — и это не лучшая реклама КХЛ
27 февраля завершился регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги и определились все пары первого раунда Кубка Гагарина, который стартует уже 2 марта.
Овечкин постарел на глазах. Такого с ним не было два года
«Вашингтон» победил в гостях «Нью-Джерси» (5:2), однако Александр Овечкин снова не забил и очков не набрал.
Валиева – космос, Туктамышева лучше Косторной и фиаско Алиева. Драма на Ленинградке
На льду столичной арены «Мегаспорт» прошел первый день финала Кубка России, в ходе которого фигуристы исполнили короткую программу.
Капризов и Бучневич дали «пять». Обзор НХЛ (видео)
Российские форварды Кирилл Капризов и Павел Бучневич помогли «Миннесоте» и «Нью-Йорк Рейнджерс» добиться побед над «Лос-Анджелесом» (3:1) и «Бостоном» (6:2).
Туктамышева против Косторной, Алиев против всех. Битва за путевки в Стокгольм будет жаркой
В последний уик-энд февраля на столичной арене «Мегаспорт» пройдет финал Кубка России по фигурному катанию, по итогам которого определится окончательный состав сборной страны для участия в ЧМ-2021 в Швеции.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Наши рвут всех в CS:GO. Киберспорт покорился россиянам.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика