Сергей Гимаев: Капризов поехал в НХЛ уже состоявшимся игроком

Экс-защитник команд КХЛ Сергей Гимаев оценил шансы 23-летнего Кирилла Капризова на получение «Колдер Трофи», приз лучшему новичку сезона в НХЛ.

— Почему нет? Капризов поехал туда уже состоявшимся игроком, олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Гагарина. Человек выиграл вне НХЛ практически все, поэтому его успех абсолютно неудивителен, — цитирует Гимаева Sport24.

Стоит добавить, что в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ новичок «Миннесоты» набрал в 18-и матчах 17 очков (6+11).