Дмитрий Аленичев: Нынешний подбор футболистов не позволяет «Спартаку» бороться даже за второе место

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что столичный клуб нуждается в приглашении более сильных футболистов.

Также экс-наставник красно-белых выразил мнение, что форвард Квинси Промес, вернувшийся в команду из «Аякса», не сможет проявить себя из-за «средних партнеров».

«Нынешний подбор футболистов не позволяет «Спартаку» бороться даже за второе место. А сейчас москвичи уже рискуют не попасть в тройку. спартаковцам нужно что-то кардинально менять. Например, позиционная атака у них как хромала в прошлом году, так хромает и сейчас, даже с приходом Промеса. Понятно, что Леонид Слуцкий хорошо подготовился к игре против голландца: казанцы не давали ему оставаться один в один, страховали друг друга. И потом – Квинси вернулся в совсем другую команду, где нет Попова, Фернандо, Зе Луиша, Луиса Адриану. Ему сложно с ходу нащупать связи с новыми партнерами.

И я, кстати, не уверен, что Промес вообще найдет с ними взаимопонимание. Все-таки Понсе и Соболев – явно не Зе Луиш и Луиз Адриану. Думаю, Промес уже прекрасно осознал, куда попал... Да, Квинси сказал, что «Спартак» должен бороться за чемпионство. Но на самом деле, наверное, начал после первого же матча сомневаться в том, что можно оказаться в тройке с такими средними партнерами», – цитирует Аленичева «Спорт-Экспресс».