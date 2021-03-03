Посол Германии фон Гайр: Жду финала Евро-2020 Россия — Германия

- У чемпионата мира своя атмосфера и своя динамика. Именно в этот момент многие важные составляющие успеха должны воедино сойтись. Хорошие, исключительные игроки не всегда становятся сборной, которая на конкретном турнире дает результат. На ЧМ-2018 у Германии это не сработало. Но четырьмя годами ранее это сработало в Бразилии. А ведь и там были сомнения, но команда проявила сплоченность.

Есть и сегодня потрясающие игроки в Германии. Однако это целое искусство — создать атмосферу в команде в нужный момент. На чемпионате Европы это будет важно. И фактор зрителей тоже будет иметь значение. И, конечно, очень надеюсь на финал во время Евро-2020 Россия – Германия», — сказал господин посол.