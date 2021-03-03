В оргкомитете Евро ожидают, что на матчи Евро-2020 допустят 50 или более процентов зрителей

- По статистике мы выкарабкиваемся из всех пандемических ограничений и сложностей. Оптимистично смотрим на лето этого года. Знаем, что многие города попросили перенести решение по количеству болельщиков на матчах Евро на апрель, но мы готовы к такому решению и к концу марта, потому что видим положительную динамику. Естественно, решение будет общее. Моё личное ощущение: это будет 50 или более процентов зрителей. Было принято разумное решение решать по каждому городу отдельно, это нам ещё поможет. Но на сегодняшний день на допуск ста процентов зрителей рассчитывать сложно.

Пока речь по-прежнему идёт о 12 городах. Но всегда подчёркивается, что это на сегодняшний день. Вакцинацию мы не обсуждали, плюс она завязана на политическом аспекте: кто чью вакцину признает, будет ли паспорт вакцинации… Российская сторона заявила УЕФА, что мы готовы к тестированию допуска ограниченного количества болельщиков на стадион, мы готовы к проверке сертификатов, тестов. С точки зрения волонтёров и персонала мы готовы к любому решению, чтобы создать атмосферу праздника. Будет жалко возвращать билеты, этого никто не хочет, для организаторов такое всегда неприятно. Но для части людей это может быть неизбежным», — передаёт слова Сорокина пресса.