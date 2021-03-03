В оргкомитете Евро ожидают, что на матчи Евро-2020 допустят 50 или более процентов зрителей

ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Коламбус Блю Д 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.85 Х 4.20 П2 3.60
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Джерси Дэв 0 Нью-Йорк Айлен 0 П1 3.20 Х 4.20 П2 2.00
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Питтсбург Пинг 0 Филадельфия Фл 0 П1 1.46 П2 2.60
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Уиза 0 Мемфис Гриззли 0 П1 1.85 П2 2.00
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Рейнд 0 Баффало Сэйбрз 0 П1 2.05 Х 4.20 П2 3.10
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Монреаль Канад 0 Оттава Сенатор 0 П1 1.61 Х 4.70 П2 4.50
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Майами Хит 0 Атланта Хоукс 0 П1 1.74 П2 2.15
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Торонто Рэптор 0 Детройт Пистон 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Бостон Селтикс 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.45 П2 1.57
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Бостон Селтикс 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.45 П2 1.57
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Майами Хит 0 Атланта Хоукс 0 П1 1.74 П2 2.15
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Виннипег Джетс 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 2.20 Х 4.30 П2 2.70
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Сан-Антонио Сп 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 2.15 П2 1.72
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Милуоки Бакс 0 Денвер Наггетс 0 П1 1.33 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Милуоки Бакс 0 Денвер Наггетс 0 П1 1.33 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Л 0 Финикс Санз 0 П1 1.88 П2 1.95
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Л 0 Финикс Санз 0 П1 1.88 П2 1.95
Турция - Суперлига 13:30 Эрзурумспор 0 Фатих Карагюмр 0 П1 2.85 Х 3.30 П2 2.60
Турция - Суперлига 16:00 Истанбул Башак 0 Коньяспор 0 П1 2.17 Х 3.30 П2 3.70
Турция - Суперлига 16:00 Сивасспор 0 Хатайспор 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 3.15
КХЛ - плей-офф 17:00 Салават Юлаев 0 Трактор 0 П1 1.93 Х 3.80 П2 3.70
Турция - Суперлига 19:00 Анкарагюджю 0 Галатасарай 0 П1 6.80 Х 4.80 П2 1.47
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Андорра 0 П1 1.30 П2 3.50
Турция - Суперлига 19:00 Кайсериспор 0 Ризеспор 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.10
КХЛ - плей-офф 19:30 Ак Барс 0 Торпедо 0 П1 1.46 Х 4.60 П2 6.60
КХЛ - плей-офф 19:30 Локомотив 0 Йокерит 0 П1 1.90 Х 4.00 П2 3.60
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Спартак 0 П1 1.57 Х 4.30 П2 5.40
Англия - Чемпионшип 20:30 Норвич Сити 0 Брентфорд 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.40
Италия - Серия А 20:30 Сассуоло 0 Наполи 0 П1 3.60 Х 3.50 П2 2.12
Еврокубок 20:45 Метрополитан 9 0 Локомотив-Куба 0
03 марта 00:31

В оргкомитете Евро ожидают, что на матчи Евро-2020 допустят 50 или более процентов зрителей

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался о ситуации с допуском болельщиков на матчи турнира в условиях пандемии коронавируса

- По статистике мы выкарабкиваемся из всех пандемических ограничений и сложностей. Оптимистично смотрим на лето этого года. Знаем, что многие города попросили перенести решение по количеству болельщиков на матчах Евро на апрель, но мы готовы к такому решению и к концу марта, потому что видим положительную динамику. Естественно, решение будет общее. Моё личное ощущение: это будет 50 или более процентов зрителей. Было принято разумное решение решать по каждому городу отдельно, это нам ещё поможет. Но на сегодняшний день на допуск ста процентов зрителей рассчитывать сложно.

Пока речь по-прежнему идёт о 12 городах. Но всегда подчёркивается, что это на сегодняшний день. Вакцинацию мы не обсуждали, плюс она завязана на политическом аспекте: кто чью вакцину признает, будет ли паспорт вакцинации… Российская сторона заявила УЕФА, что мы готовы к тестированию допуска ограниченного количества болельщиков на стадион, мы готовы к проверке сертификатов, тестов. С точки зрения волонтёров и персонала мы готовы к любому решению, чтобы создать атмосферу праздника. Будет жалко возвращать билеты, этого никто не хочет, для организаторов такое всегда неприятно. Но для части людей это может быть неизбежным», — передаёт слова Сорокина пресса.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Tata Safari на базе Land Rover составит конкуренцию Hyundai CretaNissan Magnite бьет рекорды на рынке Индии с ценой в 550 000 рублей!Андрей Василевский стал первой звездой недели в НХЛ«Голый клининг» набирает популярностьСамая яркая спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинахПассия Роналду снялась без белья: фото уже собрало 2,4 млн лайков
Это с ней Мамаева «застукала» жена. Ставка на красоту #17
Ирена Гарсия Морено стала героиней нашей рубрики совершенно неожиданно - до 2 марта 2021 года эту испанку никто не знал, пока сенсационное признание не сделала Алана Мамаева.
Талалаев — о порнофутболе, Боня — о размерах Быстрова, а Губер хейтит финнов. На грани фола #7
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск седьмой.
Андрей Червиченко: В упор не вижу фотошопа на кадре с рукой Мозеса. Это очередная теория заговора
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал "Плеймейкеру" скандал вокруг якобы смонтированной фотографии касания мяча руки Виктора Мозеса, которую РФС использовал при рассмотрении эпизода с пенальти в кубковом матче красно-белых с "Динамо".
Мария Орзул ответила на «футбольный сексизм» Андрея Кобелева
Популярная телеведущая Мария Орзул в своей колонке на "Плеймейкере" вступилась за всех женщин, которым бывший капитан и тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев отказал в праве обсуждать футбол.
Замминистра спорта РФ: Лучший гимн для сборной России записали Слепаков и Шнур
Заместитель министра спорта Андрей Сельский в эксклюзивном интервью "Плеймейкеру" рассказал о лучших отраслевых стартапах 2020 года и том, как совмещает музыку с работой чиновником.
«Чудом успели». Олег Романцев загремел в реанимацию
Утром 2 марта пришли тревожные новости о госпитализации бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России Олега Романцева с инфарктом.
Месси и Роналду снова вместе. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Раз в год и Анисимов стреляет (видео)
Голы Артема Анисимова и Евгения Дадонова помогли «Оттаве» крупно обыграть «Калгари» (5:1) в очередном матче НХЛ.
Праздник или западня: чего ждать от уникальной серии «Локо» и «Йокерита»
Западная пара первого раунда Кубка Гагарина «Локомотив» (4) – «Йокерит» (5) и так выглядела непредсказуемой, но расклад стал еще запутаннее после решения провести все матчи в Ярославле.
Самвел Авакян: Аршавин мог бы стать нашим Гари Линекером, но скоро на ТВ его не будет
Главный редактор одного из ведущих российских медиа Sport24 Самвел Авакян в эксклюзивном интервью "Плеймейкеру" рассказал, как меняется отношение спортсменов к прессе, как надо освещать конфликт Назаров - Панарин и к советам какого действующего тренера клуба РПЛ он прислушивается.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Возвращение пьяного мастера. Александр Емельяненко к боям готов!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика