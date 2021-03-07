Первое Winline Derby года: ни шагу назад!

Болельщиков ждет Winline Derby – «Спартак» примет «Краснодар» на «Открытие Банк Арене». И без того зрелищное противостояние двух клубов, проповедующих атакующий футбол, обещает быть особенно интересным, ведь оба соперника полны решимости начать финальную треть сезона с победы!

И «гладиаторы», и «быки» подобны раненному зверю. С обеих сторон в WinlineDerbyне смогут принять участие несколько ключевых игроков – у «Спартака» дисквалифицированы вице-капитан Роман Зобнин и главный тренер Доменико Тедеско, у «Краснодара» травмированы сразу несколько игроков обороны и основной вратарь Матвей Сафонов. Но чем сложнее положение дел перед стартовым свистком, тем интересней и не непредсказуемей обещает быть сюжет самой битвы!

«Спартак» и «Краснодар» приучили болельщиков, что WinlineDerby между этими соперниками всегда полны ярких моментов и красивых голов. А значит, пропустить воскресный бой мы решительно не имеем права!

Winline – выбор победителей. А кого выберешь ты?