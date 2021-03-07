Минаков — о бое Яна и Стерлинга: Было бы интересно посмотреть реванш

Российский боец ММА Виталий Минаков прокомментировал возможный реванш между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

— Реванш логичен, вопросы остались незакрытыми и все задаются вопросом: а что там могло быть и кто выиграл? Я не могу сказать кто вел бой, Петр в начале перестраивался, но были и четкие действия, после которых Стерлинг падал. Реванш было бы интересно посмотреть, однозначно, — приводит слова заслуженного мастера спорта «Чемпионат».

Отметим, что Минаков провел на профессиональном уровне 24 боя, единственное поражение он потерпел от француза Чейка Конго.