Питер Лавиолетт: Самсонов провел очень сильную игру

Главный тренер «Кэпиталс» Питер Лавиолетт прокомментировал игру переболевшего коронавирусом Ильи Самсонова.

Голкипер столичных отразил 36 из 37 бросков в прошедшем матче.

— Я думаю, что он провел действительно очень сильную игру. У него было несколько великолепных сейвов, а также сейвов, на которые вы надеетесь. Это было сложно, но он их делал весь вечер, — приводит слова наставника вашингтонской команды «RT», ссылаясь на пресс-службу НХЛ.

Напомним, что 24-летний россиянин в мае 2018 года подписал трехлетний контракт с «Вашингтоном». В текущем сезоне он сыграл пять матчей за американский клуб.