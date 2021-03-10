Шайба Орлова помогла «Вашингтону» переиграть «Нью-Джерси»

Как заработать на ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с коэффициентом от 3,2 до 20

В преддверии ответных матчей первого раунда плей-офф ЛЧ-2021 "Плеймейкер" изучил статистику исходов этой стадии для предыдущих сезонов и сделал выводы для нынешнего на основе букмекерских коэффициентов.