Шайба Орлова помогла «Вашингтону» переиграть «Нью-Джерси»

«Вашингтон» во встречи регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Нью-Джерси» со счетом 5:4 ОТ (1:0, 3:1, 0:3, 1:0)
Помимо россиянина Дмитрия Орлова голы в составе столичных забивали Ти Джей Оши, Даниэль Спронг и дважды чех Якуб Врана, он же принес победу своей команде в овертайме.
У проигравших шайбы забросили Янне Куокканен, Майлз Вуд, Егор Шарангович и Филипп Бру-Сиверсен.
Добавим, что российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами.
12 марта пройдут матчи «Айлендерс» — «Нью-Джерси» и «Филадельфия» — «Вашингтон».