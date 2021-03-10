Ламмикко — об игре Бобровского: Это было круто

Финский легионер «пантер» Юхо Ламмикко прокомментировал игру своего одноклубника Сергея Бобровского.

32-летний российский вратарь был признан первой звездой матча, отразив 38 бросков по воротам из 40.

— Он сыграл нереально. Сделал большое количество важных сейвов, особенно в третьем периоде. Он был одним из лидеров, было приятно наблюдать за его игрой. Это было круто, — цитирует финна пресс-служба НХЛ.

Стоит отметить, что россиянин дважды становился обладателем «Везина Трофи» в составе своих сегодняшних соперников.