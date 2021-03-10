Томас Дилейни: Играть с Холландом — привилегия

Датский полузащитник «шмелей» Томас Дилейни после вчерашнего домашнего матча с «Севильей» (2:2) поделился мнением об игре своего одноклубника Эрлинга Холланда.

20-летний норвежец стал автором обоих голов в ворота испанцев.

— Играть с Эрлингом — привилегия. Не буду рассказывать про его игровые качества — вы сами знаете, на что он способен. Он молод и голоден, у него не было больших неудач. Может быть, поэтому он мыслит позитивно и считает, что может покорить мир. Это вдохновляет, — передает слова датчанина пресс-служба УЕФА.

Добавим, что норвежский футболист забил 10 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.