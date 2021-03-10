Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира WTA 250 в Гвадалахаре

Россиянка Анна Блинкова проиграла в матче первого круга турнира WTA 250 в Мексике в двух партиях (3:6, 5:7) проиграла Тамаре Зиданшек из Словакии.
Матч продолжался 1 час 26 минут.
Словацкая теннисистка ни разу не выполнила подачу навылет, при этом допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнта из восьми.
Блинкова сделала два эйса, восемь раз ошиблась на подаче и четыре раза забрала подачу соперницы из шести возможностей.
Соперница Зиданшек по второму кругу определится в матче между Кэти Волынец и Кэти Макнэлли.