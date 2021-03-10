Андронов уверен в выходе «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Комментатор Алексей Андронов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной».

— Интересный матч. Матч с историей. Мы помним, как несколько лет назад «Барселона» отыграла чудовищную фору. Но я думаю, что в этот раз это сделать у нее не получится. Во-первых, матч выездной. Во-вторых, в «ПСЖ» недавно сменился тренер. И команда, я думаю, находится под этим эффектом, — приводит слова комментатора «РБ-Спорт».

Напомним, что в гостевом матче команда Маурисио Почеттино разгромила каталонцев со счетом 4:1.