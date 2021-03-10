Черчесов рассказал о влиянии пандемии на работу со сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о влиянии пандемии на работу в национальной команде.

Зимой 2021 года Станислав Саламович привился от коронавируса в Центре спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства России.

— Пандемия лишила прежде всего мобильности и живого общения. Что касается формата работы, то в сборной, в отличие от клуба, он предполагает дистанционный характер, поэтому мы к нему привыкли,— приводит слова Черчесова «ТАСС».

Добавим, что 57-летний специалист возглавил сборную России в августе 2016 года.