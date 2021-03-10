Потапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Потапова на турнире WTA 1000 в ОАЭ в трех сетах (6:1, 2:6, 7:5) оказалась сильнее шестой сеяной швейцарской спортсменки Белинды Бенчич.

Спортсменка из Швейцарии шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из одиннадцати.

Потапова совершила семь эйсов и 12 раз ошиблась на подаче, три попытки из десяти забрать подачу соперницы увенчались успехом.

За выход в полуфинал 19-летняя россиянка сыграет с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой, которая ранее обыграла другую нашу соотечественницу Светлану Кузнецову.