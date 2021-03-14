В «Мерседесе» признали, что на тестах их болиды были медленнее, чем у «Ред Булла»

Директор инженерной службы «Мерседеса» Эндрю Шолвин заявил, что на предсезонных тестах в Бахрейне болиды Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса в гоночных условиях оказались медленнее, чем машины команды «Ред Буллы».

«Мы добились определенного прогресса с балансом при полных баках, и машины стали вести себя более предсказуемо, – цитирует Шолвина Motorsport.com – Тем не менее, данные, которые мы собрали, показывают, что по гоночному темпу мы не так быстры, как «Ред Булл».

Картина работы болидов с минимальным количеством топлива в баках еще более запутанная. Мы прибавили недостаточно и нам нужно все тщательно изучить, поскольку слишком многие соперники оказались быстрее нас по чистой скорости.

В последние годы на зимних тестах у нас порой возникали трудности, однако к первой гонке сезона всегда удавалось добиться заметного прогресса. Теперь же нам может просто не хватить времени».

Первая гонка сезона пройдет 28 марта там же, где и предсезонные тесты – на автодроме «Сахир» в Бахрейне.