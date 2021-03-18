Егор Титов: «Милан» не готов прощаться с Лигой Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу сделал прогноз на сегодняшний ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Милан» примет «Манчестер Юнайтед».

— «Манчестер Юнайтед» проводит важные для себя встречи в этом сезоне. Он играет крайне аккуратно, осторожничает. Это уже стиль Сульшера. На мой взгляд, здесь все может решить один мяч. Кто его забьет — тут сложно сказать. Видно, что «Милан» тоже не готов прощаться с турниром, борется, — приводит слова Титова «РБ-Спорт».

Напомним, что неделю назад на «Олд Траффорде» команды сыграли вничью 1:1.