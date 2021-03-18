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18 марта 19:53
автор: Максим Скороходов

Российским легкоатлетам возобновят выдачу нейтральных статусов

Российские спортсмены уже пропустили зимний сезон.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) возобновит выдачу нейтральных статусов никогда не нарушавшим антидопинговые правила российским спортсменам. Об этом сообщает ТААС с ссылкой на заявление главы рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

Данное решение принято сегодня на заседании совета World Athletics.

«В моем отчете совету я подтвердил, что план восстановления начал реализовываться, - сказал Андерсен. - Этот план - лишь начало, работа не закончится, пока все пункты не будут реализованы. Президент World Athletics призвал внимательно следить за реализацией плана и незамедлительно сигнализировать, если возникнут проблемы», - цитирует ТАСС Андерсена

В ноябре 2020 года совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до получения от Всероссийской федерации легкой атлетики стратегического плана по восстановлению организации в международных правах. ВФЛА отправила план в феврале 2021 года.

источник: ТАСС
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