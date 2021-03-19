В Казани в августе пройдет чемпионат Европы по ММА-2021

16-21 августа в Казани впервые под эгидой объединенной федерации IMMAF/WMMAA пройдет чемпионат и первенство Европы по смешанному боевому единоборству (ММА)-2021.

«Столица Татарстана по праву считается одним из самых развитых в спортивном плане городов России, а также лидером по числу побед в различных видах спорта. Уверен, что знаковый чемпионат континента привлечет максимальное число участников и пройдет на высочайшем уровне, задаст качественно новый уровень соревнований по ММА для всех стран», - прокомментировал Радмир Габдуллин.

В состав объединенной федерации IMMAF/WMMAA сегодня входят 43 европейских федерации.