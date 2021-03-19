Хабиб Нурмагомедов: Надеюсь, вы поймете меня (фото)

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил уход не пенсию. По словам россиянина, все решилось на последней встрече с функционером, прошедшей в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

«Это был хороший ужин с замечательными людьми. Дана Уайт, большое тебе спасибо, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя. Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дана, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя.

Сегодня был настоящий разговор между настоящими мужчинами. Также спасибо всей команде, партнёрам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете моё решение и поймёте меня», – приводит слова Нурмагомедова «Чемпионат» со ссылкой на его Instagram.

Напомним, за всю карьеру в ММА Нурмагомедов провел 29 боев и одержал 29 побед. К слову, он ушел из спорта в статусе лучшего бойца UFC вне зависимости от веса.