Светлана Кузнецова: Начало второго сета я провела ужасно

Светлана Кузнецова прокомментировала поражение в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy.

— У вас были такие разные первый и второй сеты. Чем это объясняется?

— В первом сете я играла уверенно. А начало второго провела просто ужасно. Это позволило Даше вернуться в игру. А потом она уже играла все лучше, а я хуже.

— Даша Касаткина говорила, что вы с ней играете в похожий теннис.

— Не знаю, думаю, в похожий, используем вращение.

— Что вы вынесете из этого турнира?

— Это был хороший шанс показать высокие результаты в Санкт-Петербурге, так что мне немного обидно. Но жизнь продолжается. Я еще далека от своего тенниса, но буду работать дальше, — передает слова Кузнецовой gotennis.ru.

Напомним, что в финале турнира в воскресенье Дарья Касаткина сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян.