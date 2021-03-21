Анатолий Голышев: Надеюсь, что улечу в Нью-Йорк как можно раньше

26-летний хоккеист Анатолий Голышев поделился ожиданиями от дебюта в НХЛ.

— Я надеюсь, что улечу в Нью-Йорк как можно раньше. И выйду на лед чем быстрее, тем лучше. Хочу играть как можно скорее. Даже не собираюсь задумываться о сроках. Уже устал сидеть и ждать, когда это случится! Мы все вместе очень-очень долго ждали этого дня. Я мечтал и представлял, как все может быть. А теперь прям не терпится увидеть, когда это произойдет в реальной жизни», — цитирует Голышева пресс-служба НХЛ.

Добавим, что Голышев в прошедшем сезоне КХЛ провел 56 матчей, в которых набрал 27 очков (12+15).