Анатолий Голышев: Надеюсь, что улечу в Нью-Йорк как можно раньше

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Турция - Суперлига 2-я четверть Фенербахче 23 Бююкчекмедже 20
Турция - Суперлига 13:30 Антальяспор 0 Эрзурумспор 0 П1 2.26 Х 3.20 П2 3.60
Турция - Суперлига 13:30 Коньяспор 0 Аланьяспор 0 П1 3.70 Х 3.50 П2 2.10
Италия - Серия А 14:30 Верона 0 Аталанта 0 П1 4.80 Х 4.00 П2 1.73
КХЛ - плей-офф 14:30 Салават Юлаев 0 Ак Барс 0 П1 2.33 Х 3.70 П2 2.85
Франция - Лига 1 15:00 Страсбург 0 Ланс 0 П1 2.85 Х 3.30 П2 2.60
Турция - Суперлига 15:15 Газиантеп 0 Петким Спор 0
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Гройтер Фюрт 0 Нюрнберг 0
Германия - Бундеслига 15:30 Хоффенхайм 0 Майнц 0 П1 2.08 Х 3.60 П2 3.60
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Оснабрюк 0 Санкт-Паули 0 П1 3.40 Х 3.60 П2 2.10
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Вюрцбургер Кик 0 Ян 0
Турция - Суперлига 16:00 Денизлиспор 0 Истанбул Башак 0 П1 3.70 Х 3.50 П2 2.08
Испания - Примера 16:00 Хетафе 0 Эльче 0 П1 2.02 Х 3.00 П2 4.90
Кубок Англии 16:30 Челси 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.21 Х 6.90 П2 15.5
Италия - Серия B 17:00 Реджина 0 Кьево 0 П1 2.90 Х 3.00 П2 2.75
Франция - Лига 1 17:00 Брест 0 Анже 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Италия - Серия А 17:00 Ювентус 0 Беневенто 0 П1 1.16 Х 7.90 П2 21.0
Франция - Лига 1 17:00 Нант 0 Лорьян 0 П1 2.32 Х 3.20 П2 3.40
КХЛ - плей-офф 17:00 Локомотив 0 ЦСКА 0 П1 3.10 Х 3.50 П2 2.28
Германия - Бундеслига 17:00 Фрапорт Скайла 0 Альба 0
Италия - Серия А 17:00 Сампдория 0 Торино 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.85
Франция - Лига 1 17:00 Дижон 0 Реймс 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.18
Германия - Бундеслига 17:00 Меди Байройт 0 Хемниц 99 0
Франция - Лига 1 17:00 Монпелье 0 Бордо 0 П1 2.15 Х 3.30 П2 3.70
Германия - Бундеслига 17:00 Гёттинген 0 Баскетс Бонн 0
Италия - Серия А 17:00 Удинезе 0 Лацио 0 П1 3.80 Х 3.20 П2 2.17
Германия - Бундеслига 17:30 Герта 0 Байер 0 П1 3.60 Х 3.60 П2 2.07
Турция - Суперлига 17:30 Каршияка 0 Анадолу Эфес 0
Англия - Премьер-лига 18:00 Вест Хэм Юнайт 0 Арсенал 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.15
Португалия - Примейра 18:00 Риу Аве 0 Белененсеш 0 П1 2.06 Х 3.10 П2 4.30
21 марта 13:07
автор: Артем Спиридонов

Анатолий Голышев: Надеюсь, что улечу в Нью-Йорк как можно раньше

Российский нападающий подписал контракт с «Айлендерс» до конца текущего сезона НХЛ.

26-летний хоккеист Анатолий Голышев поделился ожиданиями от дебюта в НХЛ.

— Я надеюсь, что улечу в Нью-Йорк как можно раньше. И выйду на лед чем быстрее, тем лучше. Хочу играть как можно скорее. Даже не собираюсь задумываться о сроках. Уже устал сидеть и ждать, когда это случится! Мы все вместе очень-очень долго ждали этого дня. Я мечтал и представлял, как все может быть. А теперь прям не терпится увидеть, когда это произойдет в реальной жизни», — цитирует Голышева пресс-служба НХЛ.

Добавим, что Голышев в прошедшем сезоне КХЛ провел 56 матчей, в которых набрал 27 очков (12+15).

источник: NHL (НХЛ)
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