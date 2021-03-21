Зверев – о победе на турнире в Акапулько: Я очень хотел завоевать здесь трофей

23-летний немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями от победы на турнире ATP 500 в Акапулько.

— Всегда говорил, что Акапулько – это один из тех турниров, которые мне очень хотелось выиграть. У меня прочная связь с этими соревнованиями, с Мексикой. Завоевать здесь трофей — это была моя четкая задача. Сейчас, когда я ее решил, я очень счастлив, — передает слова немецкого спортсмена Punto de Break.

Стоит добавить, что этот трофей стал 14-м для Зверева на турнирах ATP в одиночном разряде.