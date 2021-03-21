Александр Кожевников: Фаворитов на Западе нет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о победителях полуфинальных пар Западной конференции КХЛ.

— Редкий случай, когда фаворитов на Западе нет. В «Динамо» больше опытных мастеров, в СКА — более длинная скамейка. Есть хорошие запасные у ЦСКА, но у «Локомотива» — много молодежи, которая, кажется, вообще не устает. Коваленко, Каюмов, Черепанов, Мисюль — молодых воспитанников такого уровня у ЦСКА сегодня нет. Если Ярославль на полную включит свой молодежный двигатель, то в семиматчевой серии сможет чемпиона дожать, — передает слова Кожевникова Russia Hockey.

Добавим, что сегодня ярославский «Локомотив» примет ЦСКА, завтра «Динамо» на своем льду проведет матч с питерским СКА. Счет в обеих сериях равный 1-1.