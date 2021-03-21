Юрий Семин: Батуренко пригласили, чтобы спасти «Ротор»

Экс-наставник московского «Локомотива» прокомментировал назначение 56-летнего Юрия Батуренко на пост главного тренера волгоградского «Ротора».

— Его пригласили, чтобы спасти команду, хотя ситуация очень сложная. Он достаточно опытен, очень работоспособен. Он очень хладнокровен. Во всех сложных ситуациях, в которых мы были, он никогда не паниковал и не предпринимал неразумных действий. Что касается тактики, он всегда был хорошим аналитиком. Когда у меня были какие-то сомнения, я всегда к нему обращался и прислушивался, — приводит слова Юрия Павловича «РБ-Спорт».

Добавим, что «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав после 23-х матчей 18 очков.