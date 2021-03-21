Агент Вагнера Лава: Я бы хотел видеть его сейчас в ЦСКА

Агент бразильского футболиста Эвандро Феррейра оценил вероятность возвращения Вагнера Лава в состав московского ЦСКА.

— Честно говоря, я бы хотел видеть сейчас в ЦСКА Вагнера Лава. Мне очень хочется, чтобы Вагнер вернулся и завершил карьеру в родном клубе, где он был успешным и невероятно счастливым. Раз это получилось у Олича — почему бы не сделать то же самое Вагнеру? Но, к сожалению не все зависит от нашего желания, — передает слова агента Metaratings.ru.

Напомним, что в составе армейцев бразильский футболист становился обладателем Кубка УЕФА в 2005 году.