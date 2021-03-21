Дмитрий Квартальнов: Серия может повернуться в любую сторону

Главный тренер казанского клуба Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы представителей СМИ после победного матча в Уфе.

— Тяжелая игра, контактная, хорошая. В первом периоде мы выстояли – хороший был напор со стороны Уфы. Забили первыми, довели игру до конца. Довольны победой.

— Можете согласиться, что «Ак Барс» переигрывает «Салават» за счет системы?

— Ничего не могу сказать, какой системой мы переигрываем... Вы видите, что все матчи тяжелые. У нас был второй матч очень тяжелый, сегодня такой же. Наши ребята сражаются и стараются. Добавить нечего.

— Счет в серии стал 3:0. Насколько эти три матча были легкими для «Ак Барса»? Если смотреть на счет, то кажется, что для вас серия легко складывается.

— Сегодня было легко «Ак Барсу»? Я не думаю. Нет, у нас идет очень хорошая серия, которая может повернуться в любую сторону. Счет 3:0 ни о чем не говорит. С хорошей командой играем, у нас нет времени расслабляться. Не то время, — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».

Добавим, что четвертый матч полуфинальной серии Восточной конференции пройдет в Уфе 23 марта.