Златан Ибрагимович: Я как Бенджамин Баттон, с годами чувствую себя моложе

39-летний нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал состояние своей игровой формы.

— Давайте не будем говорить о возрасте! Я как Бенджамин Баттон, с годами чувствую себя все моложе. Я хочу своей игрой доказать, что заслуживаю продления контракта. Все под контролем, у нас хорошие отношения с руководством. Посмотрим, что произойдет. Не время спешить, — передает слова шведского футболиста Sky Sport Italia.

Добавим, что в текущем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович провел 15 матчей, в которых забил 15 голов и сделал одну результативную передачу.