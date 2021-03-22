Вячеслав Караваев: Все в хорошем настроении перед игрой с Мальтой

Игрок питерского «Зенита» и национальной сборной Вячеслав Караваев прокомментировал подготовку команды Черчесова к матчу с Мальтой.

— Как команда подготовилась? Какое у вас функциональное состояние?

— Все отлично, подготовились великолепно. Поля и инфраструктура была на отличном уровне, все в хорошем настроении и хорошо подготовлены к первой игре.

— На теоретическом занятии вам рассказывали про Мальту?

— Естественно, готовимся к сопернику. Это серьезная игра.

— Что рассказывали о сопернике?

— Это, скажем так, внутрикомандное, — передает слова футболиста Sport24.

Напомним, что помимо Мальты за выход на чемпионат мира из группы H наша сборная сразится с хорватами, словенцами, словаками и киприотами.