ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф 17:00 Металлург Мг 0 Авангард 0 П1 2.48 Х 3.60 П2 2.65
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Локомотив-Куба 0 П1 1.55 П2 2.45
КХЛ - плей-офф 19:30 Динамо М 0 СКА 0 П1 2.28 Х 3.60 П2 3.00
Германия - Вторая Бундеслига 22:30 Фортуна 0 Бохум 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 2.90
22 марта 15:06
автор: Артем Спиридонов

Тарханов – об отставке Гончаренко: Был момент, когда он сам уходил и затем вернулся

Виктор Гончаренко и ЦСКА достигли обоюдного соглашения о расторжении контракта.

Главный тренер софийской «Славии» Александр Тарханов прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко из ЦСКА.

— Чтобы понять решения руководства ЦСКА, нужно находиться внутри клуба. Но был момент, когда Гончаренко сам уходил и затем вернулся. Возможно, в клубе решили, что так будет лучше. Возможно, он и сам ушел. Что касается Олича, у него может, как получиться, так и не получиться — загадывать пока сложно, — передает слова Александра Федоровича «РБ-Спорт».

Добавим, что московские армейцы занимают пятое место в текущем сезоне РПЛ с 40 очками.

источник: «РБ-Спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЦСКА сообщил об уходе Виктора ГончаренкоТрусова в рамках произвольной программы на ЧМ-2021 планирует выполнить три четверных прыжкаБрансон одержал победу над Холландом: результаты UFC Vegas 22
Японская угроза русскому золоту. Эксперты уверены: Кихира попортит нервы Трусовой и Щербаковой
24 марта в Швеции стартует чемпионат мира по фигурному катанию, главным событием которого станет турнир одиночниц.
Дарья Касаткина — укротительница мячиков. Ставка на красоту #22
Героиней нашей рубрики стала новоиспеченная чемпионка теннисного турнира в Санкт-Петербурге.
Перевес Орзул над Нагучевым становится угрожающим. Итоги 3-го раунда «Битвы полов»
«Папа с мамой найдут, куда пристроить шайбу». Защитник «Авангарда» — о серии с «Магниткой»
Дамир Шарипзянов поделился с «Плеймейкером» эмоциями от первого в карьере гола в Кубке Гагарина и ожиданиями от продолжения четвертьфинала против "Металлурга".
«Моргенштерна накроет волной». Бойцы и боксеры возмущены назначением рэпера пиарщиком банка
Продолжает набирать обороты скандал, связанный с назначением в один из крупнейших банков страны на должность директора по работе с молодежью популярного рэпера Моргенштерна.
Хабиб ушел не из-за денег. Теперь его называют «мишкой» и «болваном»
Окончательное решение Хабиба Нурмагомедова завершить профессиональную карьеру остается главной темой в мире смешанных единоборств.
Скажите «Буч»! Все ждали подвигов от Овечкина и Капризова, а выстрелил совсем другой русский
«Вашингтон» Александра Овечкина проиграл в НХЛ «Рейнджерс» Артемия Панарина (1:3), а «Миннесота» Кирилла Капризова была разгромлена «Колорадо» (0:6).
Русское сердце не спасло немца Дайнеса от русского нокаута. Как Бетербиев защитил два пояса
Российский боксер-полутяжеловес Артур Бетербиев в поединке с немцем Адамом Дайнесом защитил сразу два чемпионских титула, добившись победы техническим нокаутом в десятом раунде.
Орешкин выбрал Олича. ЦСКА взял пример со «Спартака»
Назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА - дело решенное. Разбираемся, насколько оправдан выбор главы совета директоров красно-синих Максима Орешкина, который настоял на приглашении экс-форварда команды на место Виктора Гончаренко.
«Недоразумение придаст злости». Как Украина проиграла швейцарский суд и стала соседом России
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ) на решение УЕФА присудить техническое поражение сборной Украины в матче Лиги наций со Швейцарией.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика