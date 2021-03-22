Тарханов – об отставке Гончаренко: Был момент, когда он сам уходил и затем вернулся

Главный тренер софийской «Славии» Александр Тарханов прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко из ЦСКА.

— Чтобы понять решения руководства ЦСКА, нужно находиться внутри клуба. Но был момент, когда Гончаренко сам уходил и затем вернулся. Возможно, в клубе решили, что так будет лучше. Возможно, он и сам ушел. Что касается Олича, у него может, как получиться, так и не получиться — загадывать пока сложно, — передает слова Александра Федоровича «РБ-Спорт».

Добавим, что московские армейцы занимают пятое место в текущем сезоне РПЛ с 40 очками.