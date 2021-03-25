Черчесов — о победе над сборной Мальты: Взяли игру под контроль и довели матч до победы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги прошедшей в Та-Кали игры.

— Впечатления двоякие. Первый тайм сыграли, как планировали, во втором некоторые моменты играли не так как хотели. Мы стартовали в отборочном турнире с победы, что очень важно. Готовимся теперь к Словении. Сыграли неправильно, пропустили, но взяли игру под контроль и довели матч до победы. В целом результатом можно быть довольным, но качеством игры — не до конца, — передает слова Станислава Саламовича телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что 27 марта национальная сборная нашей страны проведет в Сочи матч со сборной Словении, которые в первом матче квалификации на ЧМ-2022 победила дома Хорватию (1:0).