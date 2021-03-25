«Миннесота» дома победила «Анахайм», у Капризова голевая передача

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» в родных стенах со счетом 3:2 переиграла «Анахайм».

Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов поучаствовал в первой шайбе своей команды – он ассистировал Джареду Сперджену, который сделал дубль в этом матче. Еще одна шайба «Уайлд» на счету у немца Нико Штурма.

В составе «уток» забивали Дерек Грант и Максим Комтуа.

Стоит добавить, что 26 марта «Миннесота» дома сыграет с «Сент-Луисом», «Анахайм» свой следующий матч проведет 27 марта на льду «блюзменов».