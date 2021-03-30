Нидерланды разгромили Гибралтар, забив семь безответных мячей

В матче группы G отборочного турнира чемпионата мира-2022 по футболу сборная Нидерландов разгромила в Гибралтаре местную национальную команду со счетом 7:0.

В первом тайме единственный гол забил Стивен Бергейс.

Во второй половине игры Нидерланды отправили в ворота хозяев еще шесть мячей. Голами отметились Люк де Йонг, Мемфис Депай (дважды), Жоржиньо Вейналдум, Дониелл Мален и Донни ван де Бек.

Нидерланды поднялись на вторую строчку таблицы, набрав 6 очков в трех встречах. Гибралтар является аутсайдером группы, не имея очков в трех играх.

Чемпионат мира 2022 года