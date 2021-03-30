Хорватия победила дома Мальту и вышла на первое место группы H

В матче группы H отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу сборная Хорватии взяла верх над командой Мальты. Встреча в Риеке завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Хорваты открыли счет лишь на 62-й минуте, отличился Иван Перишич. Второй мяч с пенальти провел Лука Модрич. Точку в матче поставил точный удар Йосипа Брекало.

Хорватия вышла на первое место в группе H. У команды Златко Далича шесть очков в 3 играх. Столько же у сборной России, но подопечные Станислава Черчесова имеет более худшую разницу мячей.

Мальта занимает последнее место с одним очком после трех матчей.

1 сентября хорваты сыграют в гостях с Россией. В этот же день Мальта примет Кипр.