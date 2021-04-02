Галимов – перед финальными играми Западной конференции: Нам без разницы, где начинать серию

28-летний нападающий питерских армейцев перед первым матчем финальной серии Западной конференции ответил на вопросы представителей СМИ.

— Какие мысли перед финалом Запада?

— Серия СКА – ЦСКА – это классика. Мы готовы. Было время отдохнуть, сейчас ждем хорошую серию, которая будет интересной и для болельщиков, и для нас.

— Впервые серию придется начинать в гостях. Это имеет значение?

— Нам без разницы. Где нужно, там и начинаем. Конечно, приятно играть перед своими болельщиками, но ничего страшного: начнем на выезде, а дальше посмотрим.

— Несколько слов о ЦСКА. Следили за матчами против «Локомотива»?

— Это хорошая команда, там много игроков сборной России. Очень мастеровитая команда, но мы готовы к этому. Будет интересная серия, победит сильнейший, — цитирует Галимова официальный сайт СКА.

Добавим, что на Востоке за выход в финал будут сражаться казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».