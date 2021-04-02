Игорь Осинькин: Нам нужно подойти к матчу с «Динамо» в оптимальной форме

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от предстоящей встречи за выход в полуфинал Кубка России.

— Для нас самое главное в этом сезоне — вернуться в РПЛ. Нам нужно подойти к этому матчу в оптимальной форме, что сделать будет достаточно сложно, так как есть определенные трудности. Нужно просто готовиться к матчу, выходить и играть. Победит сильнейший, — приводит слова наставника самарцев «Чемпионат».

Отметим, что «Крылья Советов» лидируют в ФНЛ с 76 очками после 33-х матчей.