Хосеп Гвардиола: Мы испытываем финансовые трудности

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что «горожане» скорее всего летом не станут усилять атакующую линию.

— Не знаю, что будет, но по текущим ценам мы не купим ни одного нападающего. Это невозможно. Мы не можем позволить себе это. Все клубы испытывают финансовые проблемы, и мы не исключение. На сегодня более вероятно, что мы не будем приобретать форварда на следующий сезон, — приводит слова испанского специалиста BBC.

Напомним, что «Ман Сити» является лидером текущего сезона АПЛ, набрав 71 очко в 30-и матчах.