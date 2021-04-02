Хосеп Гвардиола: Мы испытываем финансовые трудности

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 56' Бристоль Сити 0 Сток Сити 1 П1 12.0 Х 4.80 П2 1.30
Англия - Первая лига 2-й тайм, 55' Суиндон Таун 0 Блэкпул 1 П1 11.0 Х 4.80 П2 1.27
Англия - Первая лига 2-й тайм, 50' Сандерленд 1 Оксфорд Юнайте 1 П1 2.08 Х 2.60 П2 5.00
Англия - Первая лига 2-й тайм, 53' Ипсвич Таун 2 Бристоль Ровер 1 П1 1.27 Х 4.90 П2 11.0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 53' Флитвуд Таун 0 Питерборо Юнай 0 П1 4.10 Х 2.15 П2 2.75
Англия - Первая лига 2-й тайм, 52' Нортгемптон Та 1 Шрусбери Таун 0 П1 1.33 Х 4.50 П2 11.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 53' Кардифф Сити 0 Ноттингем Форе 1 П1 6.80 Х 4.10 П2 1.55
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 54' Куинз Парк Рей 2 Ковентри Сити 0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 54' Престон Норт Э 0 Норвич Сити 1 П1 10.0 Х 5.50 П2 1.30
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 54' Уотфорд 1 Шеффилд Уэнсде 0 П1 1.18 Х 6.90 П2 16.0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 52' Портсмут 2 Рочдейл 0 П1 1.01 Х 19.0 П2 30.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 49' Уиком Уондерер 1 Блэкберн Ровер 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.10
Англия - Первая лига 2-й тайм, 56' Аккрингтон Стэ 0 Бёртон Альбион 0 П1 3.50 Х 2.08 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 54' Миллуолл 0 Ротерхэм Юнайт 0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 56' Плимут Аргайл 1 Уимблдон 0 П1 1.30 Х 4.90 П2 9.90
Англия - Первая лига 2-й тайм, 55' Кру Александра 0 Халл Сити 0 П1 3.80 Х 2.24 П2 2.75
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 57' Борнмут 1 Мидлсбро 0 П1 1.30 Х 5.00 П2 11.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 53' Дерби Каунти 2 Лутон Таун 0 П1 1.03 Х 23.0 П2 27.0
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 43' Ковильян 0 Академика 0
Италия - Серия B 1-й тайм, 12' Пескара 0 Пиза 0 П1 2.95 Х 3.10 П2 2.60
Италия - Серия B 1-й тайм, 14' Фрозиноне 0 Реджана 0 П1 1.81 Х 3.80 П2 4.50
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 Гоу Эхед Иглс 0 Рода 0 П1 2.22 Х 3.20 П2 3.20
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.95 Х 3.90 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 19:30 Барнсли 0 Рединг 0 П1 2.37 Х 3.10 П2 3.40
Италия - Серия B 20:00 Венеция 0 Реджина 0 П1 2.17 Х 3.00 П2 4.00
Италия - Серия B 20:00 Лечче 0 Салернитана 0 П1 1.76 Х 3.40 П2 5.40
Италия - Серия B 20:00 Брешия 0 Порденоне 0 П1 2.23 Х 3.00 П2 3.70
Италия - Серия B 20:00 Виртус Энтелла 0 Монца 0
Италия - Серия B 20:00 Виченца 0 Читтаделла 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Португалия - Сегунда 20:00 Варзим 0 Бенфика Б 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 2.70
02 апреля 17:14
автор: Артем Спиридонов

Хосеп Гвардиола: Мы испытываем финансовые трудности

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро покинет клуб по окончании текущего сезона АПЛ.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что «горожане» скорее всего летом не станут усилять атакующую линию.

— Не знаю, что будет, но по текущим ценам мы не купим ни одного нападающего. Это невозможно. Мы не можем позволить себе это. Все клубы испытывают финансовые проблемы, и мы не исключение. На сегодня более вероятно, что мы не будем приобретать форварда на следующий сезон, — приводит слова испанского специалиста BBC.

Напомним, что «Ман Сити» является лидером текущего сезона АПЛ, набрав 71 очко в 30-и матчах.

источник: BBC
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