Логинов и Елисеев могут начать подготовку к новому сезону в составе национальной команды

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский заявил о необходимости в тренировках в составе национальной команды Александра Логинова и Матвея Елисеева.

— Со спортсменами ведем диалог, но пока все в стадии переговоров. По идее, мы должны все решить в середине апреля, до или после экспертного совета. С меня же спрашивают за этих спортсменов – и правильно делают, поскольку старшим тренером являюсь я. В противном случае мне надо уходить с должности старшего тренера и называться, к примеру, тренером резерва. Но так получилось, что два лидера оказались вне команды, — приводит слова Каминского ТАСС.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира в Поклюке спортсмены завоевали единственную медаль, заняв третье место в мужской эстафете.