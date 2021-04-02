Прозрачность процессов гослотерей: «Столото» присоединилось к налоговому мониторингу

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 56' Бристоль Сити 0 Сток Сити 1 П1 12.0 Х 4.80 П2 1.30
Англия - Первая лига 2-й тайм, 55' Суиндон Таун 0 Блэкпул 1 П1 11.0 Х 4.80 П2 1.27
Англия - Первая лига 2-й тайм, 50' Сандерленд 1 Оксфорд Юнайте 1 П1 2.08 Х 2.60 П2 5.00
Англия - Первая лига 2-й тайм, 53' Ипсвич Таун 2 Бристоль Ровер 1 П1 1.27 Х 4.90 П2 11.0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 53' Флитвуд Таун 0 Питерборо Юнай 0 П1 4.10 Х 2.15 П2 2.75
Англия - Первая лига 2-й тайм, 52' Нортгемптон Та 1 Шрусбери Таун 0 П1 1.33 Х 4.50 П2 11.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 53' Кардифф Сити 0 Ноттингем Форе 1 П1 6.80 Х 4.10 П2 1.55
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 54' Куинз Парк Рей 2 Ковентри Сити 0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 54' Престон Норт Э 0 Норвич Сити 1 П1 10.0 Х 5.50 П2 1.30
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 54' Уотфорд 1 Шеффилд Уэнсде 0 П1 1.18 Х 6.90 П2 16.0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 52' Портсмут 2 Рочдейл 0 П1 1.01 Х 19.0 П2 30.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 49' Уиком Уондерер 1 Блэкберн Ровер 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.10
Англия - Первая лига 2-й тайм, 56' Аккрингтон Стэ 0 Бёртон Альбион 0 П1 3.50 Х 2.08 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 54' Миллуолл 0 Ротерхэм Юнайт 0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 56' Плимут Аргайл 1 Уимблдон 0 П1 1.30 Х 4.90 П2 9.90
Англия - Первая лига 2-й тайм, 55' Кру Александра 0 Халл Сити 0 П1 3.80 Х 2.24 П2 2.75
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 57' Борнмут 1 Мидлсбро 0 П1 1.30 Х 5.00 П2 11.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 53' Дерби Каунти 2 Лутон Таун 0 П1 1.03 Х 23.0 П2 27.0
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 43' Ковильян 0 Академика 0
Италия - Серия B 1-й тайм, 12' Пескара 0 Пиза 0 П1 2.95 Х 3.10 П2 2.60
Италия - Серия B 1-й тайм, 14' Фрозиноне 0 Реджана 0 П1 1.81 Х 3.80 П2 4.50
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 Гоу Эхед Иглс 0 Рода 0 П1 2.22 Х 3.20 П2 3.20
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.95 Х 3.90 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 19:30 Барнсли 0 Рединг 0 П1 2.37 Х 3.10 П2 3.40
Италия - Серия B 20:00 Венеция 0 Реджина 0 П1 2.17 Х 3.00 П2 4.00
Италия - Серия B 20:00 Лечче 0 Салернитана 0 П1 1.76 Х 3.40 П2 5.40
Италия - Серия B 20:00 Брешия 0 Порденоне 0 П1 2.23 Х 3.00 П2 3.70
Италия - Серия B 20:00 Виртус Энтелла 0 Монца 0
Италия - Серия B 20:00 Виченца 0 Читтаделла 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Португалия - Сегунда 20:00 Варзим 0 Бенфика Б 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 2.70
02 апреля 17:35

Прозрачность процессов гослотерей: «Столото» присоединилось к налоговому мониторингу

Москва, 2 апреля 2021 г. – АО «Технологическая компания «Центр» (ТК «Центр») – крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей под брендом «Столото» – присоединилось к системе налогового мониторинга, предоставив налоговому органу доступ к витрине данных, единому цифровому пространству для информационного взаимодействия с ФНС.

ФНС является официальным надзорным органом государственных лотерей в России, которые проводятся в целях финансовой поддержки и развития физической культуры и спорта, а их организаторами выступают Минфин России и Минспорт России.

Присоединение к налоговому мониторингу еще больше повышает прозрачность процессов государственных лотерей для регуляторов и говорит о высоком доверии к компании как к налогоплательщику, а также позволяет оперативно связываться с налоговым органом, детализировать необходимую информацию, быстро реагировать на требования ФНС.

«Налоговый мониторинг минимизирует рисковые зоны в деятельности налогоплательщика. Мотивированные мнения позволяют бизнесу вовремя скорректировать текущую отчетность и избежать ошибок. Кроме того, сейчас тренд на удаленную работу, и из дома не всегда есть возможность прислать нужные документы по запросу налоговой. Теперь вся нужная отчетность доступна инспектору в любое время», — отметила Марина Крашенинникова, начальник Управления налогового мониторинга ФНС России.

«Для нас это проект особой значимости. Переход на режим налогового мониторинга — это индикатор прозрачности лотерейной деятельности и еще один шаг, подтверждающий открытость и высокий уровень автоматизации бизнес-процессов и приверженность нашей цели – формирование отчислений в поддержку развития отечественного спорта, который финансируется за счет лотерейной деятельности», — добавила Екатерина Тутон, заместитель генерального директора по устойчивому развитию ТК «Центр» (входит в холдинг S8 Capital).

Холдинг S8 Capital (принадлежит бизнесмену Армену Саркисяну), в который входит ТК «Центр», консолидировал несколько высокотехнологичных компаний из разных секторов бизнеса: Price.ru Strahovka.ru, Next Mobile и другие. Поэтому присоединение одного из активов холдинга к налоговому мониторингу является очень значимым шагом и с точки зрения бизнеса.

Налоговый мониторинг – это форма налогового контроля, которая заменяет традиционные проверки на онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика и его бухгалтерской и налоговой отчетности. Такой способ предоставления данных налоговому органу позволяет оперативно согласовывать позицию по налогообложению планируемых и совершенных операций. Участниками налогового мониторинга уже являются более

200 компаний, таких как «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», «Новатэк», РЖД, «Аэрофлот», «Северсталь», «ИнтерРАО», Jaguar Land Rover, «Ростех», дочерняя компания Google в России, «МегаФон», МТС, EY, ВТБ, а также Procter&Gamble, «Леруа Мерлен», Metro Cash&Carry, «Нестле», «Ферреро», «Тиккурила».

«Столото» вносит существенный вклад в финансирование социально значимых программ, направленных на развитие физической культуры и спорта, поддержку строительства соответствующей инфраструктуры и реализацию стратегии развития физической культуры и спорта РФ до 2030 года. Общие отчисления и сборы в бюджеты разных уровней Российской Федерации от лотерейной деятельности за период с начала распространения государственных лотерей с использованием бренда «Столото» превышают 29 млрд руб. Объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет Российской Федерации на развитие физической культуры и спорта составляет почти 15 млрд руб.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Евгений Плющенко о целеустремленности Трусовой: "Я был таким же"Алена Косторная отписалась от Сергея Розанова в InstagramПлющенко считает, что Трусовой не хватило четверного до титула чемпионки мираАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиТрусова сделала заявление об уходе от Плющенко«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделась
Англия — второй главный фаворит Евро, Германия вне тройки, Россия по «цене» Украины. Мнение букмекеров
30 и 31 марта прошли последние официальные матчи с участием команд, которые летом сыграют на Евро. Рассказываем, как изменились букмекерские котировки на исход главного футбольного старта 2021 года.
Возня вокруг Трусовой — дележ шкуры неубитого медведя. И вот почему
Одна из лучших российских фигуристок Александра Трусова снова попала в центр скандала. Ее олимпийские перспективы выглядят все более туманно.
И снова Нагучев против Орзул: 10 ставок на 5 футбольных лиг. Битва полов #4
"Плеймейкер" представляет четвертый выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Ставь против России — и выиграешь миллион
Неудачи первой и молодежной сборных России обеспечили солидный выигрыш клиенту БК "Лига Ставок", который получил прибыль в размере 10 500 процентов от вложенных средств.
«С Чаловым возимся столько лет, и никакого толку». Кавазашвили — о российской молодежке
Прославленный вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с «Плеймейкером» мнением о причинах неудачи молодежной сборной России на Евро-2021 в Венгрии.
«Герр Лев, срочно верните Мюллера». Германия шокирована поражением от Северной Македонии
Сенсационное поражение Германии от македонцев (1:2) в домашнем матче отбора ЧМ-2022 заставило немцев поумерить свой оптимизм в преддверии Евро.
Россия покинула Евро U21, Германия проиграла Македонии, а Большунов сменит фамилию:)
«Плеймейкер» выделяет основные события минувших дня и ночи в мировом спорте.
Освободились для Черчесова. Кто из молодежки помог бы на взрослом Евро
Сборная России U21 проиграла Дании (0:3) и не вышла в плей-офф молодежного чемпионата Европы. Теперь этих парней можно полноценно задействовать в тренировках команды Станислава Черчесова перед главным футбольным стартом 2021 года.
«Проиграли полумертвым деревьям». Реакция на поражение в Словакии
«Плеймейкер» собрал высказывания известных футбольных людей после матча отбора ЧМ-2022 Словакия – Россия (2:1).
«В первом тайме наших затоптали». Экс-президент РФС — о матче Словакия — Россия
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «Плеймейкером» мнением о поражении россиян 1:2 от словаков в третьем туре отбора на ЧМ-2022.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Кубок Гераклиона. 26.03.2021. Сильнейшие люди планеты. Михаил Кокляев о спорте и жизни

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика