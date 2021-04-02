Прозрачность процессов гослотерей: «Столото» присоединилось к налоговому мониторингу

ФНС является официальным надзорным органом государственных лотерей в России, которые проводятся в целях финансовой поддержки и развития физической культуры и спорта, а их организаторами выступают Минфин России и Минспорт России.

Присоединение к налоговому мониторингу еще больше повышает прозрачность процессов государственных лотерей для регуляторов и говорит о высоком доверии к компании как к налогоплательщику, а также позволяет оперативно связываться с налоговым органом, детализировать необходимую информацию, быстро реагировать на требования ФНС.

«Налоговый мониторинг минимизирует рисковые зоны в деятельности налогоплательщика. Мотивированные мнения позволяют бизнесу вовремя скорректировать текущую отчетность и избежать ошибок. Кроме того, сейчас тренд на удаленную работу, и из дома не всегда есть возможность прислать нужные документы по запросу налоговой. Теперь вся нужная отчетность доступна инспектору в любое время», — отметила Марина Крашенинникова, начальник Управления налогового мониторинга ФНС России.

«Для нас это проект особой значимости. Переход на режим налогового мониторинга — это индикатор прозрачности лотерейной деятельности и еще один шаг, подтверждающий открытость и высокий уровень автоматизации бизнес-процессов и приверженность нашей цели – формирование отчислений в поддержку развития отечественного спорта, который финансируется за счет лотерейной деятельности», — добавила Екатерина Тутон, заместитель генерального директора по устойчивому развитию ТК «Центр» (входит в холдинг S8 Capital).

Холдинг S8 Capital (принадлежит бизнесмену Армену Саркисяну), в который входит ТК «Центр», консолидировал несколько высокотехнологичных компаний из разных секторов бизнеса: Price.ru Strahovka.ru, Next Mobile и другие. Поэтому присоединение одного из активов холдинга к налоговому мониторингу является очень значимым шагом и с точки зрения бизнеса.