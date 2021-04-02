Нурмагомедов считает Роналду лучшим футболистом в истории

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что португальский игрок Криштиану Роналду является лучшим за всю историю футбола.

— Криштиану Роналду — для меня он лучший за всю историю футбола. Этот человек еще в 2004 году был в финале, когда португальцы проиграли грекам на чемпионате Европы. В этом году он занимает лидирующие позиции в бомбардирской гонке в Серии А. Он 16 лет на вершине и играет на таком уровне, — передает слова Нурмагомедова youtube-канал UFC Russia.

Добавим, что Роналду побил рекорд бразильца Пеле по забитым голам за всю карьеру бразильца Пеле.